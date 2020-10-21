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    • Dünya
    • 21.10.2020 14:18
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    • 21.10.2020 14:32
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    SON DAKİKA: Firari eski milletvekilinin terörist oğlu Amanoslar'da sağ olarak yakalandı

    Gelen son dakika haberine göre; Amanoslar’da güvenlik korucularının operasyonu neticesinde, 1 terörist ölü, 1 terörist sağ olarak ele geçirildi. Sağ olarak ele geçirilen terörist, halen yurt dışında kaçak olan eski Genel Başkanı, 24. Dönem Milletvekili Demir Çelik’in “gri” kategoride aranan oğlu 'Savaş' kod adlı olduğu ortaya çıktı.

    DHA
    Firari HDP'linin terörist oğlu sağ olarak yakalandı

    Amanoslar'da bölgede keşif ve gözetleme icra eden güvenlik korucularının operasyonu neticesinde, 1 terörist ölü, 1 terörist sağ olarak ele geçirildi.

    SAĞ OLARAK YAKALANAN TERÖRİST FİRARİ ESKİ HDP'LİNİN OĞLU
    Sağ olarak ele geçirilen teröristin; bir dönem Varto Belediye Başkanlığı, 2008- 2010 yıllarında Barış ve Demokrasi Partisi () Genel Başkanlığı ile 24. Dönem Milletvekilliği görevlerini yürüten ve halen yurt dışında kaçak olan Demir Çelik'in oğlu, terörden arananlarda gri kategoride yer alan "Savaş" kod adlı "" olduğu ortaya çıktı.

    Yakalanan terörist Savaş kod adlı Yoldaş Selim Çelik ile birlikte 2 uzun namlulu silah, 1 tabanca ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

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    Haberler Dünya SON DAKİKA: Firari eski HDP milletvekilinin terörist oğlu Amanoslar'da sağ olarak yakalandı