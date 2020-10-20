



Türkiye'nin geçerli ve hayati güvenlik endişelerini gidermek maksadıyla teknoloji transferi, teslimat takvimi, fiyat ve ortak üretim gibi geçerli tedarik ilkeleri doğrultusunda bir zorunluluk olarak S-400 uzun menzilli bölge hava savunma sistemini tedarik ettiğini ifade eden uzmanlar, bu konuda Türkiye'ye yönelik yaptırım tehditlerinin izah edilebilir yanı olmadığını vurguladı. Uzmanlar, bu konuda Türkiye aleyhinde konuşanların Yunanistan'ın faaliyetlerine karşı sessiz kalmasını da dikkat çekici olarak nitelendirdi.





