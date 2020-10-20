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    • Dünya
    • 20.10.2020 22:17
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    • 20.10.2020 22:17
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    ordusu vurdukça Ermenistan manipülasyonda çığır açıyor!

    Gardaş 'ın Türk 'ları ile yürüttüğü başarılı operasyonlar sonucunda çareyi kaçmakta ve masum sivillere alçakça saldırmakta bulan Ermenistan, şimdi de kendi halkını kandırmaya başladı. , geri çekilmelerinin yenilgi olmadığını söyledi.

    Gardaş 'ın Türk 'ları ile yürüttüğü başarılı operasyonlar sonucunda çareyi kaçmakta ve masum sivillere alçakça saldırmakta bulan Ermenistan, şimdi de kendi halkını kandırmaya başladı. , geri çekilmelerinin yenilgi olmadığını söyledi.

    "DAHA ÖNCE DE ÇEKİLDİK"
    Ermenistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Artsrun Hovhannisyan, geri çekilmelerinin bir yenilgi olmadığını söyledi. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Hovhannisyan, "Geri çekilme bir yenilgi değil, 1918, 1941'de geri çekilme oldu. 1992'de de bir geri çekilme vardı. Ancak tüm bu durumlarda sonunda bir zafer vardı. Başka bir zafer daha olacak" dedi.

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    Haberler Dünya Azerbaycan ordusu vurdukça Ermenistan manipülasyonda çığır açıyor!