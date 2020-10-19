Kısa sürede köşeyi böyle döndü! Daha 15 yaşındayken bulduğu fikir sayesinde paraya para demiyor!

Bu bulduğu iş fikri ile artık paraya para demiyor. Dünyaca ünlü yıldızların bile Benjamin ile iletişim haline geçmelerinin ardında yatan sebepse 15 yaşında bulduğu fikir. Benjamin'i 4 yılda hem şöhrete hem de ciddi bir kazanç sahibine dönüştüren iş ne mi? 15 yaşındayken aklına gelen parlak fikirle; annesinin kendisine satın aldığı sınırlı sayıda üretilen ayakkabılardan esinlenerek, bu tarz sınırlı sayıda üretilen ayakkabıları toplayıp satmaya karar veren Benjamin Kickz, şimdi 20 yaşında oldu. Ve oldukça yüklü bir para kazandı.