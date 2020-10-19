4 yıl önce bulduğu fikir sayesinde paraya para demiyor! Kısa sürede ünlülerin arasına girdi

Şimdi 20 yaşında olan Benjamin Kickz, bundan 4 yıl önce bulduğu fikirle zengin oldu. Şimdi paraya para demeyen gencin bu yoldaki en büyük destekçisi de ünlü şarkıcı DJ Khaled oldu. DJ Khaled sayesinde herkes tarafından tanınmaya başlayan Benjamin kısa süre sonra Drake, Travis Scott gibi ünlülerin de hayatına girdi. İşte aklına gelen fikirle zengin olan Benjamin'in başarı dolu hikayesi..
15 yaşındayken annesinin kendisine aldığı sınırlı sayıda üretilen ayakkabılardan yola çıkıp, bu ayakkabıları piyasadan silip süpürüp satmaya karar veren Benjamin Kickz, şimdi dünyanın tanıdığı bir isim oldu.
Kickz, özel ayakkabılar almaya başladı, babası onun 'deli' olduğunu düşündü. Ancak sonrasında elindekini 1000 dolara satınca şöhretin kapılarını aralamaya başladı. Kısa süre sonra ünlü şarkıcı DJ Khaled tarafından keşfetmesiyle beraber herkes tarafından tanınmaya başladı.
Benjamin ile iş ortaklığı da kuran DJ Khaled, onu Drake, Travis Scott gibi ünlülerle tanıştırdı. Pek çok ünlü isim Benjamin'e ulaşarak sınırlı sayıda üretilen veya koleksiyon ürünü olan spor ayakkabılarından alabilmek için yüklü miktarda para vermeye başladı.
Kickz, kendisine ait internet sitesi ile 1 milyon dolardan fazla para kazandı. Boomin' sloganı ile büyük sükse yapan Benjamin, özel tişört ve sweatshirtler hazırlayarak kazancını büyüttü. Benjamin'in şimdilerde 780 bin takipçisi var.