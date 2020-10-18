Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 18.10.2020 22:00
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 18.10.2020 22:00
    ABONE OL

    'te terör örgütü 'nın katılımıyla 'a destek gösterisi

    ’daki () tarafından organize edilen da, 'nda toplanan göstericiler, ’ın 'ın saldırılarına karşı meşru müdafaa hakkını kullanmasını protesto etti.

    AA
    PKK'dan Ermenistan'a destek!

    'nın başkenti 'te Ermeniler, 'ın topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyona karşı terör örgütü 'nın da katıldığı gösteri düzenledi.

    Fransa'daki () tarafından organize edilen da, 'nda toplanan göstericiler, Azerbaycan'ın 'ın saldırılarına karşı meşru müdafaa hakkını kullanmasını protesto etti.

    Terör örgütü PKK yandaşları da ellerinde Ermenistan bayrağı ve örgüte ait bez parçalarını alarak protestoya katıldı.

    PKK'YA AİT BEZ PARÇALARI AB BAYRAKLARIYLA AYNI KAREDE
    Gösteride, PKK'ya ait bez parçalarının Fransa, Avrupa Birliği (AB), Ermenistan ve bayraklarıyla aynı kareye yansıması dikkati çekti.

    CCAF yetkilileri, Fransa Emmanuel Macron'u, Ermenistan'ı yalnız bırakmakla suçlayarak 'ın Ermenistan toprağı olarak tanınmasını istedi.

    CCAF yetkilileri, Ermenilerin bölgenin en medeni milleti olduğunu ileri sürerek Ermenistan'ın feminizm, demokrasi ve medeniyetin en büyük koruyucusu olduğunu iddia etti.

    Türkiye Cumhurbaşkanı ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev karşıtı slogan atan göstericiler, uluslararası topluma Azerbaycan ve Türkiye'ye müdahale çağrısında bulundu.

    Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri sertleştirilmesine rağmen izin verilen gösteride, sosyal mesafe kurallarına uyulmazken, maskelerin doğru şekilde kullanılmadığı görüldü.

    Göstericiler, protestonun sonunda polis eşliğinde 'na doğru yürüyüşe geçti

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Dünya Paris'te terör örgütü PKK'nın katılımıyla Ermenistan'a destek gösterisi