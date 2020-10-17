Azerbaycan, Ermenistan işgali altındaki Dağlık Karabağ'daki topraklarını kurtarma operasyonları devam ederken, Ermeni haydutlar sivillere saldırarak savaş suçu işliyor. Azerbaycan ordusunun karşısına çıkmaya cesaret edemeyen işgalci yönetim, bir yandan sivilleri vururken bir yandan da Azerbaycan'ın haklı davasına destek veren Türkiye'ye karşı boykot uygulamaya başladı.
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ERMENİLER TÜRK MALLARINI RAFLARDAN KALDIRDILAR
Ermenistan'da marketlerdeki Türk malları raflardan kaldırıldı. Boşaltılan farlara boykota dair yazılar asıldı. Kimi Ermenistan vatandaşları boykot kararını desteklerken kimi de bu uygulamanın resmi bir yönetmeliğe bağlı olarak yapılması gerektiğini savunarak tepki gösterdi.