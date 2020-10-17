Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 17.10.2020 23:31
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 17.10.2020 23:45
    ABONE OL

    a başlayan , marketlerdeki nı kaldırdı

    'da halk uyurken yerleşim yerlerini vurup bebekleri katleden yol açan bebek katili , 'nin Azerbaycan'a verdiği destekten dolayı a başladı. Market raflarındaki Türk ürünleri boşaltılırken, boykota yönelik yazılar raflara asıldı. Ermenistan'ın nüfusu 3 milyon civarında bulunuyor.

    3 milyonluk Ermenistan boykota başladı

    Azerbaycan, Ermenistan işgali altındaki Dağlık Karabağ'daki topraklarını kurtarma operasyonları devam ederken, Ermeni haydutlar sivillere saldırarak savaş suçu işliyor. Azerbaycan ordusunun karşısına çıkmaya cesaret edemeyen işgalci yönetim, bir yandan sivilleri vururken bir yandan da Azerbaycan'ın haklı davasına destek veren Türkiye'ye karşı boykot uygulamaya başladı.

    Takvim Gazetesini telefonuna indir | Android

    Takvim Gazetesini telefonuna indir | App

    ERMENİLER TÜRK MALLARINI RAFLARDAN KALDIRDILAR

    Ermenistan'da marketlerdeki Türk malları raflardan kaldırıldı. Boşaltılan farlara boykota dair yazılar asıldı. Kimi Ermenistan vatandaşları boykot kararını desteklerken kimi de bu uygulamanın resmi bir yönetmeliğe bağlı olarak yapılması gerektiğini savunarak tepki gösterdi.
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Dünya Boykota başlayan Ermenistan, marketlerdeki Türk mallarını kaldırdı