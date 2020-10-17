Ermenistan'da marketlerdeki Türk malları raflardan kaldırıldı. Boşaltılan farlara boykota dair yazılar asıldı. Kimi Ermenistan vatandaşları boykot kararını desteklerken kimi de bu uygulamanın resmi bir yönetmeliğe bağlı olarak yapılması gerektiğini savunarak tepki gösterdi.