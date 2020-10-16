Koronavirüsten en çok erkekler mi yoksa kadınlar mı ölüyor? İşte merak edilen sorunun cevabı!

HUZUREVLERİNDEKİ KADIN VAKA VE ÖLÜMLERİ KAYDEDİLMEMİŞ OLABİLİR

Ancak, Imperial College tarafından da yürütülen yeni çalışma, erkeklerin kadınlardan daha çok öldüğüne dair destekleyeci rakamlara ulaşamadı. NTV'de yer alan habere göre, araştırmacılar, bazı ülkelerde huzur evlerinde erkeklerden daha çok kadın olduğunu ve bu yüzden daha fazla kadının ölmüş olabileceğini, ilk dalga esnasında sınırlı testler nedeniyle birçok vakanın gözden kaçmış olabileceğini belirtti.

KADINLARIN İYİ BİR TIBBİ BAKIMA ERİŞMESİ ERKEKLERDEN DAHA SINIRLI

Makalenin yazarlarından Profesör Majid Ezzati, cinsiyetler arasındaki veri farklılığının bakım evlerinde gözden kaçan Covid-19 vakalarından kaynaklanabileceğini söyleyerek, "Bazı ülkelerde bakım evlerinde bulunan kadınların sayısı daha fazla. Orada testler oldukça kısıtlı ve sınırlı olabilir ve pek çok kadın ölümü o nedenle Covid-19 nedenli olarak kaydedilmemiş olabilir. Ayrıca belirli ülkelerde kadınların iyi bir tıbbi bakıma erişmesi erkeklere göre daha sınırlı" dedi.