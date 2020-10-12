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    • Dünya
    • 12.10.2020 09:39
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    • 12.10.2020 09:39
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    ve ’ye Sincar ültimatomu!

    'ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi () ile Irak hükümeti arasında Sicar'ın (Şengal) yeniden inşası, idaresi ve güvenliği konusunda varılan anlaşmanın detayları belli oldu.

    PKK ve Haşdi Şabi’ye Sincar ültimatomu!
    İçişleri Bakanı Reber Ahmet ve Ulusal Güvenlik Müsteşar Yardımcısı Hamid Raşid Felih'in imzasını taşıyan karar metni, "Şengal'in yeniden inşası, yönetimi ve güvenliği" şeklinde üç başlıktan oluşuyor. Şengal'de güvenlik ve istikrarın sağlanması konusunda taraflar Irak Özel Temsilcisi Jeanine Hennis- Plasschaert'ın gözetiminde anlaştı.

    ÇIKMAZSA ZORLA ATILACAK
    Sincar Kaymakamı Mahma Halil, ve 'in anlaşması sonrası ve Şii 'nin ilçeden çıkarılacağını aktardı. Halil, "Muhtemelen PKK kentten çıkmayı reddedecek ve bu da BM ile 'nin gözetimindeki anlaşmaya karşı koymaktır. Irak hükümetinin görevi PKK ile Haşdi Şabi'yi kentten çıkarmaktır" dedi. IKBY ile Bağdat arasındaki anlaşmanın BM ile ABD himayesinde imzalandığını vurgulayan Halil, kentin imarı için ABD ve BM'nin katkıda bulunacağını ifade etti.

    ASAYİŞ MÜDÜRÜNÜ PKK ÖLDÜRMÜŞ
    Irak'ın Duhok kentinde, sınırında bulunan Serzer Sınır Kapısı Asayiş Müdürü 'ın terör örgütü PKK tarafından öldürüldüğü bildirildi. Gazi Salih İlhan, 8 Ekim akşamı Gelike isimli köydeki evinde uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitirmişti.

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