



Diğer yandan saldırının uyuşturucu çeteleri tarafından polisle süren bir hesaplaşma nedeniyle düzenlediği belirtiliyor.

Başbakan Jean Castex de saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada polisin uyuşturucuyla mücadelede geri adım atmayacağını söyledi ve güvenlik birimlerinin güçlendirileceğiniki kaydetti.