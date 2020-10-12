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    • Dünya
    • 12.10.2020 22:27
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    • 12.10.2020 22:42
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    'de ilginç uygulama! lu ye düşük not

    ’in Şansi eyaletindeki bir kentte, normal görme veya gereksinimini karşılamayan lere, lise giriş sınavları sırasında düşük not verileceği belirtildi. Yetkililer, bu kararın öğrencileri ‘sağlıklarına dikkat etmeleri’ konusunda teşvik edeceğini düşünüyor.

    DHA
    Kilolu öğrenciye düşük not

    Çin'in Şansi eyaletindeki Changzhi kentinde normal görme veya kilo gereksinimini karşılamayan öğrencilere, lise giriş sınavları sırasında düşük not verileceği bildirildi.

    Karar, yüz binlerce sosyal medya kullanıcısının yeni politikayı 'haksız' ve 'anlamsız' olarak eleştirmesiyle tepki çekti. Çin'de 18 yaşın altındaki nüfusunun yarısından fazlası şu anda miyop olduğu ifade ediliyor.

    TOPLAM NOTLARININ YÜZDE ALTISINI OLUŞTURACAK
    Bundan da en çok lise öğrencilerinin etkilendiği belirtiliyor. Yeni politikaya göre, öğrenciler görme ve ağırlık testleri de dahil olmak üzere 'fiziksel uygunluk' seviyeleri açısından değerlendirilecek ve not verilecek. Öğrencilerin lise giriş sınavının bir parçası olan değerlendirmeler, toplam notlarının yüzde altısını oluşturacak.
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    Haberler Dünya Çin'de ilginç uygulama! Kilolu öğrenciye düşük not