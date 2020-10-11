Bizde olsa laikçi-solcu zihniyet ayağa kalkmıştı! Dekolten var dediler uçaktan indirdiler

Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentinde Kayla Eubanks isimli kadın yolcu uçağa kıyafetinden dolayı binemedi.
Kadın yolcu uçağa kıyafeti "iffetsiz, açık ve müstehcen" bulunduğu için alınmadığını söyledi.
Eubanks yarım saat kadar Southwest Airline uçağına biniş kapısında bekletilirken kendini kayda aldı.
Twitter'dan bir dizi görüntü paylaşan Eubanks, "Uçuşuma alınmadım çünkü göğüslerimin çok 'iffetsiz, açık ve müstehcen' olduğu söylendi" yazdı.
Eubanks'e iki görevli kuralları açıklamaya çalıştı. Kayla onlara "kıyafetim iffetsiz mi, açık mı, müstehcen mi" diye sorunca şaşıran görevli "her üçü de olabilir, bilemiyorum" dedi.
Kayla ayrıca bir pilotun yanına gelip, uçağa binebilmesi için kendisine tişört vermek istediğini söyledi. Kayla'nın pilotun verdiği kıyafeti giydikten sonra uçağa binmesine izin verildi.
Eubanks uçakta pilotun kendisine verdiği tişört ile birlikte çektiği fotoğrafı paylaştı. Yolculuğun yarısında bunu çıkardığını söyleyen Eubanks, uçaktan indikten sonra kendisine görevlilerle konuşması gerektiğinin söylendiğini belirtti.
Görevliler bir daha uçuşa bu şekilde alınmayacağını söyledi. "Ne yapayım, göğüslerimi evde mı bırakayım?" diye tepki gösteren Eubanks, "Sizden başka kimse şikayet etmiyor" diye serzenişte bulundu.
Southwest Airlines firması "Çalışanlarımız herkesin iyiliğini ve komforunu düşünerek hareket ediyor. Kurallarımız gereği her durum farklıdır. Kendisini de arayarak yaşadığı deneyimden dolayı özür diledik ve iyi niyetimizin göstergesi olarak bilet ücretini iade ettik" açıklamasını yaptı.