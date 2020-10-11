Bizde olsa laikçi-solcu zihniyet ayağa kalkmıştı! Dekolten var dediler uçaktan indirdiler

Görevliler bir daha uçuşa bu şekilde alınmayacağını söyledi. "Ne yapayım, göğüslerimi evde mı bırakayım?" diye tepki gösteren Eubanks, "Sizden başka kimse şikayet etmiyor" diye serzenişte bulundu.

Southwest Airlines firması "Çalışanlarımız herkesin iyiliğini ve komforunu düşünerek hareket ediyor. Kurallarımız gereği her durum farklıdır. Kendisini de arayarak yaşadığı deneyimden dolayı özür diledik ve iyi niyetimizin göstergesi olarak bilet ücretini iade ettik" açıklamasını yaptı.