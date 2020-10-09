Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 09.10.2020 12:14
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 09.10.2020 12:20
    ABONE OL

    Son dakika: 'nün sahibi Dünya Gıda Programı oldu

    Son dakika haberine göre; Nobel Komitesi, Dünya Gıda Programı'nı 2020 ne layık gördü. Örgüt, Açlıkla mücadelesi, mevcut durumu iyileştirmeye olan katkısı, çatışma bölgelerinde barışa olan katkısı ve savaş ve çatışmalarda açlığın bir silah olarak kullanılmasını engellemeye yönelik adımları nedeniyle Nobel Barış Ödülü'nü aldı.

    Nobel Barış Ödülü'nün sahibi belli oldu

    2020 sahibini buldu. Ödül komitesi Ödülü'nü bir kuruma vermeyi tercih etti. Komite, ödülü Birleşmiş Milletler bünyesinde faaliyet gösteren Dünya Gıda Programı'na (World Food Programme) verdi.

    ÇATIŞMA BÖLGELERİNDEKİ KATKISINDAN DOLAYI
    Norveç Nobel Komitesi'nden yapılan açıklamda, "Açlıkla mücadelesi, mevcut durumu iyileştirmeye olan katkısı, çatışma bölgelerinde barışa olan katkısı ve savaş ve çatışmalarda açlığın bir silah olarak kullanılmasını engellemeye yönelik adımları" nedeniyle Dünya Gıda Programı ödülü haketti.

    Komite en son 2017 yılında Nobel Barış Ödülü'nü bir kuruma vermişti. 2017 yılındaki ödül Nükleer Silahların Tamamen Ortadan Kaldırılması için Uluslararası Kampanya'ya (ICAN) layık görülmüştü.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Dünya Son dakika: Nobel Barış Ödülü'nün sahibi Dünya Gıda Programı oldu