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    • 10.10.2020 00:37
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    Son dakika: 'ın başkenti 'ta ya "kırmızı alarm" verildiği iddia edildi

    'ın başkenti 'ta ve diğer güvenlik birimlerine "kırmızı alarm" verildiği iddia edildi. Söz konusu iddialar üzerine yazılı bir açıklama yapan , iddiaların asılsız olduğunu belirtti.

    AA
    Bağdat'ta kırmızı alarm iddiası

    'ın başkenti 'ta ve diğer güvenlik birimlerine "kırmızı alarm" verildiği iddia edildi.

    Ülkedeki bazı güvenlik kaynakları, Başbakan Mustafa el-Kazımi'nin talimatıyla ordu ve diğer tüm güvenlik birimlerine "kırmızı alarm" verildiğini ileri sürdü.

    Söz konusu iddialar üzerine yazılı bir açıklama yapan , iddiaların asılsız olduğunu belirtti.

    Başkentte güvenlik durumunun istikrarlı olduğunu kaydeden Resul, güvenlik güçlerine verilen alarmın günlük rutin bir eylem olduğunu ifade etti.

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    Haberler Dünya Son dakika: Irak'ın başkenti Bağdat'ta orduya "kırmızı alarm" verildiği iddia edildi