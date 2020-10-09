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    • Dünya
    • 09.10.2020 16:26
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    • 09.10.2020 16:27
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    liderden büyük skandal! Tatil karşılığında vatandaşlık dağıtmış

    Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis’in, Seyşeller’e tatile gitmek için kullandığı özel jetin sahibi Suudi Abdurrahman Mahfuz'a, annesine babasına, eşlerine, eşlerinin anne ve babalarına ve çocuklarına olmak üzere toplam 42 kişiye vatandaşlık verdiği ortaya çıktı. Avrupa Birliği'ne üye olan kesiminin suç ve yolsuzlukla bağlantılı onlarca yabancıya vatandaşlık sattığı da belirlenmişti.

    DHA
    Rum liderden büyük skandal!

    Sayıştay Başkanı Odisseas Mihailidis'in vatandaşlıklarla yaptığı araştırmaya yönelik açıklamasını manşetlerine taşıyan Rum medyası, 'Haremleriyle birlikte vatandaş oldular' başlığını kullandı. Mihailidis açıklamasında Bakanlar Kurulu'nun yatırımcıya vatandaşlık verebileceğini ama yatırımcıların ailelerine verilmesinin doğru olmadığını söyledi.


    Limasol'daki resort kumarhanenin işletmecisi şirketle bağlantılı 18 kişiye de hızlı bir prosedürle vatandaşlık verdiğini yazan Rum medyası, 'ın Avrupa Birliği tarafından ağır bir cezaya çarptırılabileceğine dikkat çekti.

    6 MİLYAR 600 MİLYON EUROLUK GELİR
    Rum yönetiminin, 2013'ten bugüne kadar toplam 6 milyar 600 milyon euro karşılığında vatandaşlık verdiği kaydedildi. Bu rakamın Güney Kesiminin Gayrı Safi Yurtiçi Hasılası'nın yüzde 1,2'sine tekabül ettiği bildirildi. Vatandaşlık bekleyenlerin sayısının ise şu an 700 kişi olduğu belirtildi. Kıbrıs Rum Kesimi'nde vatandaşlık almak için 2,5 milyon euroluk yatırım yapma şartı bulunuyor...

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    Haberler Dünya Rum liderden büyük skandal! Tatil karşılığında vatandaşlık dağıtmış