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    • 09.10.2020 09:35
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    Fransız yazarı: Erdoğan, ve Washington'dan korkmuyor

    Türkiye'nin bölgedeki kararlı duruşu düşmanları adeta bir bir yola getiriyor. Son olarak Fransız gazetesinde, Türkiye ile ilgili dikkat çeken bir yazı yayınlandı. Alain Frachon tarafından "Devasa bölgesel güç olan Erdoğan'ın Türkiye'si, Kremlin ve ile dalga geçiyor" başlığıyla paylaşılan yazıda, Ankara'nın konusunda Azerbaycan'a olan desteğine işaret edildi.

    Fransız Le Monde yazarı: Erdoğan resmen alay ediyor

    Fransız Gazete Le Monde, Başkan Erdoğan'ın, Dağlık Karabağ konusunda dünyanın büyük ülkelerine meydan okuduğunu, Moskova ve Washington'dan korkmadığını yazdı.



    "ABD VE RUSYA'DAN KORKMUYOR"
    Türkiye'nin, bir taraftan Azerbaycan'ın operasyonlarına arka çıkarken, diğer taraftan Rusya ve ABD'yi kontrol altında tuttuğu aktarıldı. Yazıda, "O (Erdoğan), Moskova ve Washington'dan korkmuyor. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dünyanın büyüklerine meydan okuyor." denildi. Yazıda şu görüşlere de yer verildi:



    "AMERİKALILAR VE RUSLAR NEREDE?"
    "NATO üyelerinden biri olan Türkiye, Dağlık Karabağ cephesini müttefiklerini uyarmadan uyandırırken Amerikan liderliği nerede? Türkiye'nin desteklediği Azerbaycan Ermenistan'ı ezerken, Rusların geleneksel 'nüfuz bölgesindeki üstünlüğü nerede?



    "ERDOĞAN, KREMLİN VE BEYAZ SARAY'LA ALAY EDİYOR"
    Erdoğan'ın Türkiye'si Kremlin ve Beyaz Saray'la alay ediyor. Vladimir Putin'nden Donald Trump'a...



    "RUSYA TEREDDÜTTE"
    Moskova gözlemliyor, ateşkes çağrısı yapıyor, kısacası ne yapacağı konusunda tereddütte kalıyor."
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    Haberler Dünya Fransız Le Monde yazarı: Erdoğan, Moskova ve Washington'dan korkmuyor