



Joe Biden, "Ayasofya müze olsun" dedi. Yetmedi. Kendi sınırlarını koruyan Türkiye'ye ayar vermeye yeltendi. Yunanistan'a ve Ermenistan'a kol kanat gerdi! Türkiye'deki dostları ise "Çeneni kapa" demedi. Adeta eşlik etti.







JOEK BİLİYORSUN!

Haddini aşan Biden, Ayasofya kararını da eleştirdi. Ayasofya Camisi'nin yeniden müzeye dönüştürülmesini istedi.



Joe Biden, seçim yaklaştıkça paniğe kapıldı. Oylarını artırmak için Türkiye'ye saldırdı. Kısa süre önce Türkiye'de iktidarı değiştirmek için muhalefete destek vereceğini açıkladı! Küstahlığına devam eden Biden, önceki gün yine ülkemizi hedef aldı.