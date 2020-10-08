





RUM BASINI: ENGELLEYEMEDİK

Karar, Rum medyasında geniş yer buldu. Bütün çabalara rağmen Maraş'ın açılmasının engellenemediği belirtildi. "Almanya, İngiltere ve ABD'nin çabaları Ankara üzerinde başarılı olamadı" denildi.



'YENİ GELECEĞİN BAŞLANGICI'

'Hayalet şehir' kapalı Maraş'ın açılmasını, Kıbrıs Türk halkının yeni geleceğinin bir başlangıcı olarak niteleyen Başbakan Tatar, "Farelere ev sahipliği yapan şehri hayata döndürüyoruz. Onurlu bir adım atıldı. 46 yıldır kapalı olan yeri insanlığa açıyoruz" dedi.















SON TEMİZLİKLER

KKTC sınırları içerisinde yer alan ve 46 yıldır kapalı olan Maraş'ın kamuya ait olan sahil bölümünün bir kısmı ile Demokrasi Caddesi bugün halkın kullanımına açılıyor. Osmanlı mirası olan Maraş'ta dün son temizlikler yapıldı.



