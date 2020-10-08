



Sophia Loren



KKTC'de pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde sivillerin girişine açılması kararlaştırılan kent, kapalı kaldığı 46 yıllık dönemde şu önemli adımları yaşadı:

'TÜRK ORDUSU İSTEMEDEN ALDI'

Barış Harekâtı'nda Gazimagosa kentini kurtarmak üzere ilerleyen Türk birliklerinin o dönemki komutanı, 12 Eylül darbesinin de mimarı Kenan Evren anılarında, "Maraş'ı alma niyetimiz yoktu, Rumlar oradan ateş açtılar, bizim askerler de kovaladı. Bir de baktık kent elimizde kaldı. Gelecekte pazarlıklarda kullanmak üzere sivil girişlere kapattık" diye anlatıyor.

Kent birçok kez Kıbrıslı Rumlarla pazarlık konusu oldu. Türk tarafı, Lefkoşa Ercan havalimanının uluslararası trafiğe açılması karşılığında kenti Rumlara devretme teklifinde bulundu, ancak Rum tarafı reddetti.

BM Güvenlik Konseyi kentin Türk yerleşimine açılmayarak Rum mülk sahiplerine iadesi talebiyle 1984 ve 1992'de iki karar üretti, ancak 1990'lı yıllarda yüzlerce Rum AİHM'e Maraş'taki mülklerinin iadesi talebiyle dava açtı.

AİHM ise KKTC'de yabancı hâkimlerin de bulunduğu Taşınmaz Mal Komisyonu kurulmasına karar verdi. Rumlarla yürütülen federasyon görüşmeleri sonuçsuz kalınca KKTC kentin Türk yönetimi altında açılmasına karar verdi.

İNGİLİZ KRALİYET AİLESİNİN OTELİ VAR

Maraş'ta, biri İngiliz kraliyet ailesine ait olmak üzere çoğu yıldızlı 105 otel, 4 bin 649 ev ve daire, 21 banka, 99 eğlence merkezi, 2953 işyeri bulunuyor. Banka ve evlerde bulunan 450 kasa da Türk askerinin koruması altında.

'MARAŞ ECEVİT'İN MİRASI TAMAMI AÇILSIN'

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, KKTC'nin Maraş bölgesinde sadece sahil kesiminin değil tamamının yerleşime açılmasını talep ettiklerini söyledi. Altay, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında gelişmeleri şöyle değerlendirdi:





Bülent Ecevit





'DOĞU AKDENİZ'DE KKTC DE VAR'

"AB, Doğu Akdeniz'de sadece Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin olmadığını ya öğrenecek ya öğreteceğiz. Doğu Akdeniz'de KKTC de vardır, AB önce bunu bilecek. İki, AB, Türkiye'ye ayar verme hadsizliğinden vazgeçecek. AB haddini bilecektir. Terörle mücadele konusunda AB dedi diye değil, batı istiyor diye değil. Hiçbir güvenlik kaygısı temel hak ve özgürlüklerin kısıtlanmasına dayanak olamaz.

Biz Kıbrıs Fatihi rahmetli Bülent Ecevit'ten bugüne Maraş'ın sahillerinin değil, tamamının açılmasını istiyoruz. Çok net. CHP'nin görüşü Maraş'ın tümüyle açılmasıdır. Bu görüş bize Kıbrıs Fatihi merhum Ecevit'in mirasıdır. Bunu talep etmeye devam edeceğiz."