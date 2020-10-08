Ermenistan Başbakanı, Dağlık Karabağ'da köşeye sıkıştı. Planları battı. İplerini tutan Fransız medyasına dert yandı: Bölgedeki ihtilafların çözümü, karşılıklı tavizler temelinde gerçekleştirilmeli. Biz taviz vermeye hazırız.
PAŞİNYAN PERİŞAN
Ermenistan, Dağlık Karabağ'da köşeye sıkıştı! Akıl hocaları tarafından yalnız bırakıldı. Çaresiz kalan Paşinyan, önce sivillere saldırdı! Ardından "Taviz vermeye hazırız" açıklaması yaptı.
Azerbaycan, topraklarına saldıran Ermenistan'a karşı destan yazdı. Dağlık Karabağ'ın işgal edilen noktaları tek tek kurtarıldı. Cephe hattında gece boyu süren çatışmalarda Bakü-Tiflis- Ceyhan petrol boru hattının Yevlah kentinden geçen kısmına, Ermenistan tarafından roket atıldı. Boru hattında herhangi bir hasar olmadığı, saldırının önlendiği açıklandı. Akıl hocalarından destek alamayan Ermenistan Başbakanı Paşinyan ise geri adım attı. AFP'ye verdiği röportajda "Dağlık Karabağ konusunda taviz vermeye hazırız" açıklaması yaptı.
Ermenistan, dün Bakü-Tiflis-Ceyhan petrol boru hattına saldırdı. Boru hattında hasar olmaması herkese rahat bir nefes aldırdı.
RUSYA KAPILARI KAPATTI
Rusya lideri Putin, Dağlık Karabağ konusuyla ilgili "Ermenistan'ı koruma yükümlülüğümüz yok" dedi.
ATEŞKES GÜNDEMDE YOK
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, dün canlı yayına katıldı. Sivilleri hedef alan Ermenistan'ı 'cinayetle' suçladı. "Sivilleri hedef alarak cinayet işliyorlar. Ermeni rejimi, faşist rejimdir" açıklaması yaptı. Barış görüşmelerinin gündemde olmadığını açıkladı.