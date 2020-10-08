



PAŞİNYAN PERİŞAN

Ermenistan, Dağlık Karabağ'da köşeye sıkıştı! Akıl hocaları tarafından yalnız bırakıldı. Çaresiz kalan Paşinyan, önce sivillere saldırdı! Ardından "Taviz vermeye hazırız" açıklaması yaptı.

, topraklarına saldıran Ermenistan'a karşı destan yazdı.işgal edilen noktalarıkurtarıldı. Cephe hattında gece boyu süren çatışmalardapetrol boru hattının Yevlah kentinden geçen kısmına, Ermenistan tarafından roket atıldı. Boru hattında herhangi bir hasar olmadığı, saldırının önlendiği açıklandı. Akıl hocalarından destek alamayan Ermenistan Başbakanı Paşinyan ise geri adım attı. AFP'ye verdiği röportajdaaçıklaması yaptı.Ermenistan, dün Bakü-Tiflis-Ceyhan petrol boru hattına saldırdı. Boru hattında hasar olmaması herkese rahat bir nefes aldırdı.