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    • 07.10.2020 06:09
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    Paşinya'nın danışmanı canlı yayında her şeyi itiraf etti! Rus kanalı apar topar reklama girdi

    , işgal altındaki topraklarını kurtarmaya devam ederken, tarafı alçakca Azerbaycanlı sivilleri hedef alıyor. Bozguna uğrayan Ermenistan kentlere saldırarak korku havası yaratmaya çalışıyor.


    , işgal altındaki topraklarını kurtarmaya devam ederken, tarafı alçakca Azerbaycanlı sivilleri hedef alıyor. Bozguna uğrayan Ermenistan kentlere saldırarak korku havası yaratmaya çalışıyor.

    HEDEFLERİNİN SİVİL NÜFUSU VURMAK OLDUĞUNU AÇIKLADI
    Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın Kıdemli Askeri Danışmanı Vagharshak , 'da yayın yapan televizyon kanalına konuştu.

    Harutyunyan hedeflerinin Azerbaycan'ın sivil nüfusunu ağır silahlarla vurarak panik oluşturmak olduğunu açıkladı

    APAR TOPAR REKLAMA GİRDİLER!
    Harutyunyan itiraf niteliğinde ifadeler kullandı: ''Şimdi yeni bir askeri taktik geliştirdik. Hava sistemlerini (SİHA'lar) imha etmek ve yerleşim noktalarını bombalamak; panik için.'' Bu sözler üzerine programın yapımcısı yayını durdurarak, reklam arasına gitti.


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    Haberler Güncel Paşinya'nın danışmanı Harutyunyan canlı yayında her şeyi itiraf etti! Rus kanalı apar topar reklama girdi