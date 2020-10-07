



Bulgulara göre kazaya sol motorda ve uçak basınç sensöründe oluşan arızanın neden olduğunu belirten Uruskiy, ayrıca uçuşun gerçekleştirilmesi ve organizasyonunda ihlaller tespit edildiğini aktardı.

Uruskiy, Devlet İnceleme Komisyonu'nun halen çalışmasına devam ettiğini ifade etti.