Son dakika: ABD Ordusunda kırmızı alarm! Genelkurmay Başkanı dahil birçok komutan Kovid-19 kıskacında...

CHARLES RAY, GEÇEN HAFTA PENTAGON'DA TOPLANTILARA KATILDI

ABD Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Komutan Yardımcısı Ray'in COVID-19 testinin pozitif çıktığını ve diğer üst düzey askeri liderlerle görüşmek üzere geçen hafta Pentagon'da bulunduğunu biliyoruz. Bazı toplantı katılımcıları diğer Servis Şeflerini de içeriyordu. Ek temas takibi yapıyor ve uygun önlemleri alıyoruz" denildi.