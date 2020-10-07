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    • 07.10.2020 22:43
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    Pasaport sahipleri dikkat! Seyahat izni almak için şart olabilir! Covid pasaport’ uygulaması ’de başlıyor

    Covid pasaport uygulaması için denemeler, karantinaya alınma riski olmadan uluslararası seyahate izin verecek teknolojiyi test etmek için bu hafta ’daki ’nda yapılacak. Uygulama sayesinde karantina riski altında olmadan uluslararası seyahat edilmesinin önünün açılacağı düşünülüyor

    AA
    Pasaport sahipleri dikkat!

    Covid pasaport uygulaması için denemeler, karantinaya alınma riski olmadan uluslararası seyahate izin verecek teknolojiyi test etmek için bu hafta Londra'daki Heathrow Havalimanı'nda yapılacak.

    United Airlines ve Cathay Pacific'teki yolcular, 'CommonPass' adlı bir cep telefonu uygulamasını denemeye başlıyor.

    Uygulamanın, dijital bir sağlık geçiş sertifikası görevi göreceği ifade edildi.

    Söz konusu uygulamada, kişinin koronavirüs test durumunu ve aşı olup olmadığına ilişkin bilgilerin yer alacağı aktarıldı.

    Öte yandan, uygulamanın henüz 'test' aşamasında olduğu, Londra, New York, Hong Kong ve Singapur uçuşlarını yapan gönüllü kişilerce deneneceği ifade edildi.

    Ayrıca, uygulama sayesinde karantina riski altında olmadan uluslararası seyahat edilmesinin önünün açılacağı düşünülüyor.
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    Haberler Dünya Pasaport sahipleri dikkat! Seyahat izni almak için şart olabilir! Covid pasaport’ uygulaması İngiltere’de başlıyor