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    • 08.10.2020 05:26
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    Facebook 'de günü sonrasında da siyasi reklamları askıya aldı

    . yönetimi tarafından yapılan duyuruda, 'nin yeni başkanını belirlemek için 3 Kasım'da yapılacak oylamada, nihai sonuçların hemen belirlenemeyeceği olasılığına dayanarak, i takip eden günlerde de siyasi reklamlara geçici bir yasak getirme kararı alındığı kaydedildi.

    AA
    Facebook o reklamları tamamen askıya aldı

    'de sosyal paylaşım sitesi Facebook, başkanlık inden sonra "sonuçlarının hemen sonuçlanamayabileceği öngörüsü" ile siyasi reklamları bir süre daha askıya alacaklarını açıkladı.

    . yönetimi tarafından yapılan duyuruda, ABD'nin yeni başkanını belirlemek için 3 Kasım'da yapılacak oylamada, nihai sonuçların hemen belirlenemeyeceği olasılığına dayanarak, seçimi takip eden günlerde de siyasi reklamlara geçici bir yasak getirme kararı alındığı kaydedildi.

    Kurumun Küresel Politika Yönetimi Başkanı Monika Bickert basın mensupları ile yaptığı görüşmede, siyasi reklamların dışında, yasağın ''anket çağrıları yapan, seçmeni sandıkları izlemeye çağıran, militarize bir dille seçmenlere gözdağı veren'' paylaşımları da kapsadığını bildirdi.

    Daha önce de Facebook İcra Kurulu Başkanı , seçimlerden önceki hafta hiçbir yeni siyasi reklamı kabul etmeyeceklerini ve resmi sonuçlardan önce tarafların zafer ilan etmelerine müsade etmeyeceklerini ifade etmişti.

    Facebook, reklam yasağının seçim bittikten sonra en az bir hafta sürmesi gerektiğini bildirdi.

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