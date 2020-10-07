İslam düşmanlığında vites yükselten Fransa, 'İslamcı ayrılıkçı fikirlerle mücadele' isimli bir yasa tasarısı hazırlamıştı. İç siyasette sıkışan, dış politikada hezimete uğrayan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron konuya ilişkin yaptığı açıklamada, 'İslam, dünyanın her yerinde kriz yaşıyor." ifadelerini kullanmış, İslam'ın yeniden yapılandırılmasına yönelik tepki çeken ifadeler kullanmıştı.

Macron'a, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün Camiler ve Din Görevlileri Haftası programında sert sözlerle yüklenmiş, "en kimsin ki, İslam'ın yapılandırılması gibi bir ifadeyi ağzına alabiliyorsun? Bu saygısızlıktan ziyade hadsizlik, edepsizliktir" demişti.

İslam düşmanlığı ve ırkçılığın giderek arttığı Fransa'dan tepki çeken proje ile ilgili kurnaz bir adım geldi. Fransa, 'İslamcı ayrılıkçı fikirlerle mücadele' isimli projenin ismini değiştirdi, ancak içeriğinde bir revize gerçekleştirmedi.

KURNAZ ADIM

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanın'ın yaptığı açıkmaya göre, "İslamcı ayrılıkçılık mücadele" yasa projesi tepki çekince isim değiştirdi. 9 Aralık'ta hükümetin gündemine gelecek olan yasa projesinin yeni ismi "Laikliği ve cumhuriyetçi ilkeleri güçlendiren yasa tasarısı" olarak açıklandı.

İÇİŞLERİ BAKANI İÇERİĞİN AYNI OLDUĞUNU BİZZAT İTİRAF ETTİ

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanın, konuya ilişkin bir açıklama yaptı. Darmanın, "Fikrimiz sabittir, radikal İslam olan ana ayrılıkçılıkla mücadele etmektir" dedi.

FRANSA'DA YAŞAYAN 100 MÜSLÜMAN MEKTUP YAZMIŞTI

Müslümanlar, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un cuma günü detaylarını açıkladığı "İslamcı ayrılıkçı" fikirlerle mücadeleye ilişkin yasa tasarısına ve İslam ile ilgili sözlerine tepki göstermişti.

Fransız Mediapart internet sitesinde yayımlanan "Ayrılıkçılık: 100 Müslüman sesi 'dur' diyor" başlıklı açık mektupta Macron'un açıklamasında hedef olarak terör yerine Müslümanları ve inançlarını seçtiği vurgulanmıştı.

FRANSA SİYASETİ DE TEPKİLİ

Macron'un projesi ise muhalefeti ikna etmedi. Aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi projeyi "İçi boş bir siyasi manevra" olarak nitelendirirken, Aşırı sol Boyun Eğmeyenler Partisi Başkanı Jean Luce Melanchon ise Macron'un konuşmasını "İkiyüzlü ve kötü niyetli" bulduğunu belirtmişti.