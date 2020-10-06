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    • Dünya
    • 06.10.2020 10:28
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    • 06.10.2020 10:28
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    Son dakika: 'ın saldırılarında ölen lı sivil sayısı 27'ye yükseldi

    Son dakika haberine göre, sunun 'daki sivil yerleşim birimlerine gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybeden sivil sayısı 27'ye yükseldi.

    AA
    Azerbaycanlı sivil sayısı 27'ye yükseldi

    sunun 'daki sivil yerleşim birimlerine gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybeden sivil sayısı 27'ye yükseldi.

    Azerbaycan Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Ermenistan ordusu, Azerbaycan'a ait sivil yerleşim birimlerine yönelik saldırılarını sürdürüyor.

    Ermenistan'ın 27 Eylül'den bu yana gerçekleştirdiği saldırılarda, hayatını kaybeden Azerbaycanlı sivil sayısı 27'ye, yaralı sayısı ise 141'e yükseldi.

    Ayrıca, saldırılarda, 376 konut ve 63 kamu binası hasar gördü.

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    Haberler Dünya Son dakika: Ermenistan'ın saldırılarında ölen Azerbaycanlı sivil sayısı 27'ye yükseldi