H&M, birkaç yüz çalışanın yasadışı gözetimi nedeniyle 35.3 milyon euro para cezasına çarptırıldı. Perakendeci, tüm sorumluluğu kabul etti ve çalışanlara tazminat ödemeyi planlıyor.

Hamburg eyaleti Kişisel Verilerin Korunması Sorumlusu Johannes Caspar, yaptığı açıklamada, Almanya'da Nürnberg'deki bir müşteri hizmetleri merkezinde şirket yöneticilerinin, çalışanların 'aile meselelerine ve dini inançlara kadar uzanan' özel bilgilerini topladığı ortaya çıktı.