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    • 06.10.2020 22:26
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    vurdu soluğu cephede aldı! Yüzlerinden düşen bin parça

    'ın 'daki sivilleri kalleşçe vurmasının ardından Gardaş'ın karşı saldırıları başarılı bir şekilde sürüyor. Azerbaycan sunun her geçen gün ilerlemesinin ardından büyük hezimet yaşayan Ermeni birlikleri mevzileri terk etmeye devam ediyor. 'daki mağlubiyet sonucunda soluğu cephede aldı. Paşinyan ve etrafındaki askerlerin büyük bir hüzün içinde oldukları görüldü.

    Yüzlerinden düşen bin parça

    'ın 'daki sivilleri kalleşçe vurmasının ardından Gardaş'ın karşı saldırıları başarılı bir şekilde sürüyor.

    Azerbaycan sunun her geçen gün ilerlemesinin ardından büyük hezimet yaşayan Ermeni birlikleri mevzileri terk etmeye devam ediyor.

    Ermenistan Başbakanı 'daki mağlubiyet sonucunda soluğu cephede aldı.

    Paşinyan ve etrafındaki askerlerin büyük bir hüzün içinde oldukları görüldü.

    YÜZLERİNDEN DÜŞEN BİN PARÇA
    Paşinyan'ın sözde Dağlık Karabağ Cumhuriyeti Başkanı Araik Harutyunyan ve komuta merkezindeki komutanlara birifing verdiği anlar paylaşılırken, yüzlerin asık olması dikkat çekti.

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    Haberler Dünya Azerbaycan vurdu Paşinyan soluğu cephede aldı! Yüzlerinden düşen bin parça