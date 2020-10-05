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    • Dünya
    • 05.10.2020 13:46
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    • 05.10.2020 14:12
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    Putin Başbakanı Paşinyan'ın telefonla görüşme isteğini canlı yayında reddetti!

    ’nin tam destek verdiği su karşısında çaresi kalan Başbakanı Nikol Paşinyan Putin’den yardım için telefon görüşmesi yapmak istedi. Ancak Putin, Paşinyan’ın telefon görüşmesi isteğini canlı yayında reddetti.

    'nın da desteği ile 'ın Karabağ bölgesini işgal eden , yediği sert darbelerin ardından dış kuvvetlerden medet umuyor.

    Ermenistan'ın sivil yerleşimlere yönelik saldırılarına, 'nin de desteğiyle misliyle karşılık veren Azerbaycan su, işgal edilen topraklarını almak için Ermeni ordusuna ait mevzileri vurmayı sürdürüyor.

    PAŞİNYAN, PUTİN'E YALVARMAYA DOYMUYOR
    Art arda aldığı darbeler sonrası iyice güçten düşen Ermenistan ise, çareyi Rusya'ya yalvarmakta buldu.

    Rusya-1 televizyonunun servis ettiği görüntülerde, canlı yayında gazetecilere siyasi gündem hakkında açıklamalarda bulunan Putin, kendisini arayan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın yüzüne telefon kapattı.

    Putin'in, yabancı liderler yaptığı görüşmelere ilişkin açıklamalar yaptığı sırada, kendisini gün içinde daha önce de aradığını söylediği Paşinyan'dan, Rus lidere bir telefon daha geldi.

    "MEŞGULÜM SONRA ARA"
    Gazetecilerin gözü önünde Paşinyan'ın telefonunu açarak, "Şu anda meşgulüm, sonra konuşuruz" dedikten hemen sonra görüşmeyi sonlandıran Putin'in tavrı, oldukça ses getirdi.

    Canlı yayında, Rusya'dan yardım dilendiğini milyonlara kanıtlayan Paşinyan, aldığı ret cevabından sonra sosyal medyada alay konusu oldu.

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