



ABD Başkanı Donald Trump'ın Maryland eyaletine bağlı Bethesda kentinde bulunan Walter Reed Ulusal Askeri Hastanesine Covid-19 tedavisi devam ediyor. Doktorlar bugün hastane önünde Trump'ın sağlık durumu hakkındaki son gelişmeleri açıkladı. Doktor Sean Conley bugün yaptığı açıklamada, "Son görüştüğümüzden bu yana başkanın durumu iyiye gidiyor. Tabi ki bu kadar yakından takip edilen bir hastada iniş ve çıkışlar oluyor. Her veriyi değerlendiriyoruz. Başkanın oksijen seviyelerinde iki kez düşüş yaşandı" dedi.