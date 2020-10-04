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    • 04.10.2020 22:25
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    • 04.10.2020 22:25
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    'da yasak bölgede izinsiz drone uçuran vatandaşı yakalandı

    'ın Sur ilçesinde yasak bölgede izinsiz drone uçurduğu tespit edilen 'nin Pensilvanya nüfusuna kayıtlı gözaltına alındı.

    AA
    Yasak bölgede drone uçuran ABD'li yakalandı

    Polis ekipleri, merkez Sur ilçesi sınırlarında bulunan yasak bölgede izinsiz drone uçurulduğunun tespit edilmesi üzerine harekete geçti.

    Ekipler, yaptıkları araştırmada dronenin 'nin Pensilvanya nüfusuna kayıtlı tarafından kullanıldığını tespit etti.

    Gözaltına alınan şüpheli, polise verdiği ifadede, tarihi surları merak ettiği için bölgeden görüntü ve fotoğraf aldığını, burada drone uçurmanın yasak olduğunu bilmediğini iddia etti.

    Şüphelinin, 14 yıl ABD ordusuna bağlı bir helikopter firmasında çalıştığını, yıllarca 'da ABD için müteahhitlik yaptığını, Afrika Birliğinin Eş-Şebbab ile savaşına yardım ettiğini söylediği öğrenildi.

    Şüphelinin işlemleri sürüyor.

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    Haberler Dünya Diyarbakır'da yasak bölgede izinsiz drone uçuran ABD vatandaşı Mark John Xenakes yakalandı