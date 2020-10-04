Ermenistan’ın geçtiğimiz Pazar günü düzenlediği sivillere yönelik düzenlediği alçak saldırının karşılığı Azerbaycan tarafından misliyle veriliyor. 30 yıldır Ermeni işgali altında bulunan Azerbaycan toprakları Türk SİHA’ları ile geri alınırken Ermenistan yine sivilleri hedef aldı. Ermenistan, Azerbaycan’ın en büyük ikinci şehri olan Gence’ye füze saldırısında bulundu. Sivilleri hedef alan Ermenilerin olay yerindeki fotoğraftaki kişinin Türk özel kuvvetleri olduğunu iddia etmesi dünyaya rezil olmasına neden oldu. İşte detaylar…