Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 04.10.2020 16:53
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 04.10.2020 16:53
    ABONE OL

    sunun ayak sesleri Karabağ'dan duyuldu!

    Son dakika haberi... sunun 8. günde ilerleyişi hızla sürüyor. Son olarak Cebrail kenti işgalinden kurtarıldı. 'ın sözde başkenti 'de yaşayan Ermeniler ise yaşanan bu gelişmeler sonrası eşyalarını yükleyerek Ermenistan'a kaçıyor. Ermenistan altındaki Karabağ'da, Ermeni siviller Hankendi şehrini terk ediyor.

    sunun 8. günde ilerleyişi hızla sürüyor. Son olarak Cebrail kenti işgalinden kurtarıldı. 'ın sözde başkenti 'de yaşayan Ermeniler ise yaşanan bu gelişmeler sonrası eşyalarını yükleyerek Ermenistan'a kaçıyor. Ermenistan altındaki Karabağ'da, Ermeni siviller Hankendi şehrini terk ediyor.

    Azerbaycan ordusunun 8. günde ilerleyişi hızla sürüyor. Son olarak Cebrail kenti Ermenistan işgalinden kurtarıldı.

    Dağlık Karabağ'ın sözde başkenti Hankendi'de yaşayan Ermeniler ise yaşanan bu gelişmeler sonrası eşyalarını yükleyerek Ermenistan'a kaçıyor. Ermenistan silahlı Karabağ'da, Ermeni siviller Hankendi şehrini terk ediyor.

    haberin devamı
    haberin devamı

    .

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Dünya Azerbaycan ordusunun ayak sesleri Karabağ'dan duyuldu!