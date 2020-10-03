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    • Dünya
    • 03.10.2020 14:52
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    • 03.10.2020 14:52
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    : 'da saldırı: 15 ölü

    haberi... 'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinin ilçesinde düzenlenen saldırıda 15 kişi hayatını kaybetti. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

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    Nangarhar Valiliği Sözcüsü Ataullah Hogyani, yaptığı açıklamada, saldırganlardan birinin ilçe kaymakamlığı binasını hedef aldığını söyledi.

    Diğer saldırganların kaymakamlık binasına girerek saldırmaya çalışırken güvenlik güçlerince etkisiz hale getirildiğini ifade eden Hogyani, saldırıda çoğu sivil 15 kişinin yaşamını yitirdiğini, 50'den fazla kişinin ise yaralandığını belirtti.

    Hogyani, saldırının etkisiyle bölgede bulunan tüm ev ve iş yerlerinin camlarının kırıldığını kaydetti.

    Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

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    Haberler Dünya Son dakika: Afganistan'da bomba yüklü araçla saldırı: 15 ölü