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    • 02.10.2020 19:49
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     Lideri Kim Jong-Un’un kız kardeşi Kim Yo-jong 2 ay sonra yeniden ortaya çıktı

    lideri Kim Jong-Un'un kız kardeşi Kim Yo-jong 2 ay aradan sonra ilk kez ortaya çıktı. istihbaratının, ortadan kaybolduktan sonra Yo-jung’un izini sürmeye çabaladığı öğrenildi.

    DHA
    2 ay sonra ortaya çıktı

    Kuzey Kore Lideri Kim Jong-Un'un kız kardeşi Kim Yo-jong 2 ay ortadan kaybolduktan sonra yeniden ortaya çıktı.

    Kim Jong-Un ve kız kardeşi Kim Yo-jong'un, ülkenin Kimhwa bölgesinde selden etkilenen bir köyde incelemelerde bulunduğu sırada çekilmiş görüntüleri Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansı (KCNA) tarafından paylaşıldı.

    EN SON 27 TEMMUZ'DA BİR ETKİNLİKTE GÖRÜLMÜŞTÜ
    Kim Jong-Un kız kardeşi Kim Yo-jong'un, en son 27 Temmuz'da bir etkinlikte görüldüğü ifade edildi. Güney Kore istihbaratının, ortadan kaybolduktan sonra Yo-jung'un izini sürmeye çabaladığı belirtildi.

    Kız kardeş Yo-jong'un yokluğunun, Kim Jong-Un'un kız kardeşinin ön plana çıkmasından dolayı rahatsızlık duyduğu spekülasyonlara neden olmuştu.
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