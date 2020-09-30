Fransa'nın başkenti Paris'te şiddetli bir patlama sesi duyuldu. Patlama sesinin Paris'in her yerinden ve çevre mahallelerinden de duyulduğu belirtildi.
PARİS POLİSİNDEN AÇIKLAMA
SONİK PATLAMA
BOMBA İHBARI YAPILMIŞTI
Geçtiğimiz günlerde Eyfel Kulesi bomba saldırısı ihbarı nedeniyle boşaltılmış ve yetkililer bölgeyi güvenlik çemberine aldığını duyurmuştu. Yapılan bomba ihbarı asılsız çıkmıştı.
PARİS POLİSİNDEN AÇIKLAMA
Paris polisi tarafından yapılan açıklamada, patlama sesinin bir savaş jetinin ses duvarını aşması sonucu ortaya çıktığı belirtildi.
SONİK PATLAMA
Ses hızında veya ses hızı üstünde hareket edilmesinin sonucunda sıkışan ses dalgaları uçağın arkasında yüksek basınç alanı oluşturur, bu da sonik patlamaya neden olur.
BOMBA İHBARI YAPILMIŞTI
Geçtiğimiz günlerde Eyfel Kulesi bomba saldırısı ihbarı nedeniyle boşaltılmış ve yetkililer bölgeyi güvenlik çemberine aldığını duyurmuştu. Yapılan bomba ihbarı asılsız çıkmıştı.