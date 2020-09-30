Fransa 'nın başkenti Paris 'te şiddetli bir patlama sesi duyuldu. Patlama sesinin Paris'in her yerinden ve çevre mahallelerinden de duyulduğu belirtildi.

PARİS POLİSİNDEN AÇIKLAMA

Paris polisi tarafından yapılan açıklamada, patlama sesinin bir savaş jetinin ses duvarını aşması sonucu ortaya çıktığı belirtildi.

SONİK PATLAMA

Ses hızında veya ses hızı üstünde hareket edilmesinin sonucunda sıkışan ses dalgaları uçağın arkasında yüksek basınç alanı oluşturur, bu da sonik patlamaya neden olur.