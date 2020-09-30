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    • Dünya
    • 30.09.2020 13:11
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    • 30.09.2020 13:34
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    Son dakika: 'te şiddetli patlama sesi

    Son dakika haberine göre, 'nın başkenti 'te şiddetli bir patlama sesi duyuldu. Paris polisi tarafından yapılan açıklamada, patlama sesinin bir savaş jetinin ses duvarını aşması sonucu ortaya çıktığı belirtildi.

    Paris'te şiddetli patlama sesi
    'nın başkenti 'te şiddetli bir patlama sesi duyuldu. Patlama sesinin Paris'in her yerinden ve çevre mahallelerinden de duyulduğu belirtildi.

    PARİS POLİSİNDEN AÇIKLAMA
    Paris polisi tarafından yapılan açıklamada, patlama sesinin bir savaş jetinin ses duvarını aşması sonucu ortaya çıktığı belirtildi.

    SONİK PATLAMA
    Ses hızında veya ses hızı üstünde hareket edilmesinin sonucunda sıkışan ses dalgaları uçağın arkasında yüksek basınç alanı oluşturur, bu da sonik patlamaya neden olur.





    BOMBA İHBARI YAPILMIŞTI
    Geçtiğimiz günlerde bomba saldırısı ihbarı nedeniyle boşaltılmış ve yetkililer bölgeyi güvenlik çemberine aldığını duyurmuştu. Yapılan bomba ihbarı asılsız çıkmıştı.


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