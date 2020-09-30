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    • 01.10.2020 05:47
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    'da terör örgütü 'ın saldırısında 10 asker öldü

    Ulusal basındaki haberlere göre, adını vermek istemeyen yetkilisi, Borno eyaletine bağlı Marte bölgesinde, "lojistik tedarik misyonuna" giden askeri aracın, 'ın saldırısına uğradığını belirtti.

    AA
    Boko Haram'ın saldırısında 10 asker öldü

    'nın kuzeydoğusunda, terör örgütü 'ın asker aracına düzenlediği saldırıda 10 asker hayatını kaybetti.

    Ulusal basındaki haberlere göre, adını vermek istemeyen yetkilisi, Borno eyaletine bağlı Marte bölgesinde, "lojistik tedarik misyonuna" giden askeri aracın, Boko Haram'ın saldırısına uğradığını belirtti.

    Saldırıda 10 askerin yaşamını yitirdiği bilgisini paylaşan yetkili, 8 askerin de yaralandığını kaydetti.

    Yetkili, saldırıda askeri aracın kundaklandığını ifade ederek, aracın içinde bulunan gıda malzemelerinin örgüt tarafından gasbedildiğini söyledi.

    Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan beri düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde, 20 binden fazla kişi öldü.

    Ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de 2015'ten bu yana saldırılar gerçekleştiren örgütün Havzası'ndaki saldırılarında, en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

    Eski Boko Haram Sözcüsü Ebu Musab el Barnawi'nin, 2016'da örgütün yeni lideri olarak atanması, 2009'dan bu yana lider olan ile Barnawi arasında örgüt içinde tartışmalara ve bölünmeye yol açmıştı.

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