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    • 01.10.2020 00:15
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    'deki askeri üssünün yakınlarına roketli saldırı!

    , 'ın bölgesindeki askeri üssünün yakınlarına 2 adet roket atıldığını açıkladı. Yapılan açıklamada, roketlerin güçleri kontrolü altındaki bölgeden fırlatıldığı belirtildi.

    ABD askeri üssünün yakınlarına roketli saldırı!

    'ın kuzeyindeki 'nin () kentindeki Erbil Havalimanı yakınlarına roketli saldırı gerçekleştirildi.

    ABD ÜSSÜNÜN ÇEVRESİNE 2 ROKET ATILDI
    Irak'ın kuzeyinde yer alan Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Erbil kentinde Polis Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, Erbil Uluslararası Havalimanı yakınlarındaki askerlerinin bulunduğu askeri üs çevresine 2 adet roketin düştüğü duyuruldu.

    Roketlerden birinin ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerine ait bir üsse düştüğü, diğer roketin ise İranlı muhalif bir Kürt partisine ait binanın yakınlarına düştüğü belirtildi.

    Saldırı sonrası soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

    ROKETLER NEREDEN ATILDI?
    Irak'ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Terörle Mücadele Birimi, Erbil Uluslararası Havalimanı yakınlarında gerçekleştirilen saldırıya yönelik yaptığı açıklamada, roketlerin Şii güçleri kontrolü altındaki bölgeden fırlatıldığını duyurdu.

    Irak'ın kuzeyinde yer alan Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Erbil kentinde, Erbil Uluslararası Havalimanı yakınlarındaki ABD askerlerinin bulunduğu askeri üs çevresine 2 adet roket düştü. Roketlerden birinin ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerine ait bir üsse düştüğü, diğer roketin ise İranlı muhalif bir Kürt partisine ait binanın yakınlarına düştüğü belirtildi.

    IKBY Terörle Mücadele Birimi tarafından yapılan açıklamada, saldırının 'a bağlı köyünden gerçekleştirildiği duyuruldu. Söz konusu saldırının saat 20.30'da Haşdi Şabi güçleri kontrolü altındaki Şeyh Emir köyünden gerçekleştirildiği, havalimanına doğru 6 roketin fırlatıldığını kaydedildi. Açıklamada, 2 roketin patlamadığı ve saldırı sonucu herhangi bir hasarın meydana gelmediğini aktarıldı.

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    Haberler Dünya Erbil'deki ABD askeri üssünün yakınlarına roketli saldırı!