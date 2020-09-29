BİR TUHAF HARİTA BİR TUHAF İDDİA

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Hizbullah'a ait gizli silah deposunu gösterdiği ileri sürülen bir haritayı ekrana taşıyan Netanyahu, şöyle devam etti:

"Beyrut Limanı'nda geçen ay korkunç bir patlamaya şahit olduk. Bir sonraki patlama burada (Hizbullah'a ait olduğu iddia edilen silah deposunu gösteren harita) yaşanabilir. Beyrut'un Cenah Mahallesi'ndeki bu yerde Hizbullah'ın gizli bir silah deposu var. Cenah sakinleri hemen harekete geçmeli. Bunu protesto etmelisiniz çünkü burada patlama olursa bir başka trajedi yaşanabilir."