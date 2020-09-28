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    • Dünya
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    • 28.09.2020 22:52
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    Çaresiz kalan tehditler savurdu! F-16'ları kullanırsa...

     karşısında ağır bir yenilgiye uğrayan 'ın , çaresizce tehditler savurdu. Toganyan 'nin 'da F-16 savaş uçaklarını kullanmaya başlaması halinde Ermenistan'ın İskender füzelerini kullanacağını ifade etti.

    Türkiye F-16'ları kullanırsa...

    karşısında ağır bir yenilgiye uğrayan 'ın , çaresizce tehditler savurdu. Toganyan 'nin 'da F-16 savaş uçaklarını kullanmaya başlaması halinde Ermenistan'ın İskender füzelerini kullanacağını ifade etti.

    Ermenistan'ın küstah tehdidine Azerbaycan'dan yanıt gecikmedi.

    Azerbaycan Dışişleri Bakanı , "Silahlı kuvvetlerimizin bu duruma verecek uygun bir yanıtının olduğuna eminim" dedi.

    "AZERBAYCAN SİLAHLI KUVVETLERİ'NİN UYGUN YANITI VAR"
    Ceyhun Bayramov, Azerbaycan ile Ermenistan arasında artan gerilime ilişkin açıklamalarda bulundu.

    Ermenistan'ın "İskender füzelerini kullanabiliriz" tehdidine cevap veren Bayramov, "Maalesef Ermeni tarafından her şey beklenebilir. Askeri açıdan verilecek karşılığın ne olacağı konusunda yorum yapmakta zorlanıyorum. Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin buna verecekleri uygun yanıtı olduğundan eminim" diye konuştu.

    ERMENİSTAN SAVUNMA BAKANI DA AÇIKLAMIŞTI
    Daha önce Ermenistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Artsrun Hovhannisyan, Ermeni tarafının özellikle İskender füze sistemleri ve saldırı uçakları dahil olmak üzere cephaneliğinde bulunan silahları, ancak kullanımları çatışma mantığına uygun olması halinde kullanacağını açıklamıştı.

    Erivan ile Bakü, hukuken Azerbaycan'ın fiilense Ermeni güçlerin kontrolünde olan Dağlık Karabağ bölgesi nedeniyle on yıllardır anlaşmazlık içinde.

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