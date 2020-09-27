Twitter hesabından paylaşımlarda bulunan Kim Kardashian, Ermenilerin Karabağ'da saldırıya uğradığını iddia ederek "Karabağ'ı korumak için hayatlarını tehlikeye atan cesur erkek ve kadınlar için dua ediyoruz." dedi.

Azerbaycan-Ermenistan hattında yaşanan sıcak çatışmalar devam ederken Ermeni asıllı ABD'li magazin yıldızı Kim Kardashian'dan çağrı geldi.

Ermenistan'ın Karabağ işgaline ses etmeyen Ermeni asıllı ABD'li magazin yıldızı Kim Kardashian sosyal medyadan çağrıda bulundu. Ermenistan'ın sebepsiz saldırıların ve dezenformasyon kampanyasının kurbanı olduğunu savunan Kardashian, Azerbaycan'ın savaş propagandası yaptığını ve sosyal medyayı bloke ettiğini de söyledi.

TÜRKİYE HAKKINDA KÜSTAH SÖZLER

Kardashian paylaşımında; "Bakü'ye saldırgan güç kullanımını durdurması için çağrı yapılmalı, Azerbaycan'a ABD askeri yardımı durmalı. Türkiye'nin Bakü'ye silah ve savaşçı göndermemesi için uyarılmasını da talep etti.

Kardashian'ın bu paylaşımları Türk kullanıcıları tarafından büyük tepkiyle karşılandı.