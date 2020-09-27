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    • 28.09.2020 02:40
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    Bayan Popo lakaplı 'li şov yıldızı Kim 'dan ve hakkında küstah sözler

    'ın 'ın sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine başlayan nın etkileri devam ediyor. Twitter hesabından paylaşımlarda bulunan Kim , 'da saldırıya uğradığını iddia ederek "Karabağ'ı korumak için hayatlarını tehlikeye atan cesur erkek ve kadınlar için dua ediyoruz." dedi.

    Bayan Popo'dan küstah yorum!

    Twitter hesabından paylaşımlarda bulunan Kim , 'da saldırıya uğradığını iddia ederek "Karabağ'ı korumak için hayatlarını tehlikeye atan cesur erkek ve kadınlar için dua ediyoruz." dedi.

    - hattında yaşanan sıcak lar devam ederken Ermeni asıllı 'li magazin yıldızı Kim Kardashian'dan çağrı geldi.

    Ermenistan'ın Karabağ işgaline ses etmeyen Ermeni asıllı ABD'li magazin yıldızı Kim Kardashian dan çağrıda bulundu. Ermenistan'ın sebepsiz saldırıların ve dezenformasyon kampanyasının kurbanı olduğunu savunan Kardashian, Azerbaycan'ın savaş propagandası yaptığını ve sosyal medyayı bloke ettiğini de söyledi.

    TÜRKİYE HAKKINDA KÜSTAH SÖZLER
    Kardashian paylaşımında; "Bakü'ye saldırgan güç kullanımını durdurması için çağrı yapılmalı, Azerbaycan'a ABD askeri yardımı durmalı. 'nin Bakü'ye silah ve savaşçı göndermemesi için uyarılmasını da talep etti.

    Kardashian'ın bu paylaşımları Türk kullanıcıları tarafından büyük tepkiyle karşılandı.

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    Haberler Dünya Bayan Popo lakaplı ABD'li şov yıldızı Kim Kardashian'dan Türkiye ve Azerbaycan hakkında küstah sözler
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