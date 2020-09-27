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    • 27.09.2020 23:36
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    İçişleri Bakanlığı duyurdu: Sıkı yönetim uygulamasına giriliyor

    'ın düzenlediği saldırı sonrası harekete geçen 'da savaş hali ilan edilmesinin ardından yeni bir gelişme daha yaşandı. Azerbaycan İçişleri Bakanlığı tarafından sıkı denetim kararnamesi yayımlandı. Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Azerbaycan Cumhuriyeti'ne yönelik silahlı saldırılar ve düzenli askeri provokasyonlar nedeniyle bugün saat 00.00'da ülke genelinde sıkıyönetim ilan edilmiştir" denildi.

    AA
    Azerbaycan'da sıkı yönetim uygulaması

    'ın düzenlediği saldırı sonrası harekete geçen 'da savaş hali ilan edilmesinin ardından yeni bir gelişme daha yaşandı. Azerbaycan İçişleri Bakanlığı tarafından sıkı denetim kararnamesi yayımlandı. Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Azerbaycan Cumhuriyeti'ne yönelik silahlı saldırılar ve düzenli askeri provokasyonlar nedeniyle bugün saat 00.00'da ülke genelinde sıkıyönetim ilan edilmiştir" denildi.

    21: 00-06: 00 ARASINDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI
    Sıkıyönetim ilanına ilişkin kararname uyarınca, sıkıyönetimi sağlamak için Azerbaycan Cumhuriyeti "Sıkıyönetim Hakkında" Kanununda öngörülen tedbirler 00.00'dan itibaren uygulanmaktadır. Kararnameye göre Bakü, Gence, Sumgayıt, Yevlakh, Mingaçevir, Naftalan, Abşeron, Cabrayil, Fuzuli, Ağcabadi, Beylağan, Ağdam, Berde, Tatar, Goranboy, Göygöl, Taşkaşan, Kadabay, Tovuz, Şamkir, Gazakh bölgelerinde sıkıyönetim sırasında. 21: 00-06: 00 arasında sokağa çıkma yasağı getirildi. Kişilerin özel izin ve kimlik belgeleri olmaksızın sokaklarda ve diğer halka açık yerlerde bulunması yasaktır."

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