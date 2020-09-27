TÜRKİYE'DEN TEPKİ

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırılarıyla ilgili sosyal medyadan açıklamalarda bulundu. Kalın, "Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırısını şiddetle kınıyoruz. Ermenistan sivil yerleşim birimlerine saldırarak ateşkesi ihlal etmiş ve barış ve istikrara karşı olduğunu bir kez daha göstermiştir." dedi.

İbrahim Kalın şu açıklamalarda bulundu:

TEHLİKELİ PROVOKASYON

Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırısını şiddetle kınıyoruz. Ermenistan sivil yerleşim birimlerine saldırarak ateşkesi ihlal etmiş ve barış ve istikrara karşı olduğunu bir kez daha göstermiştir. Uluslararası toplum bu tehlikeli provokasyona derhal dur demelidir.

TÜRKİYE, AZERBAYCAN'IN YANINDA

Türkiye bu saldırılar karşısında Azerbaycan'ın yanındadır. Saldırılarda hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Azerbaycan yalnız değildir. Türkiye'nin tam desteğine sahiptir.

AK Parti'li Çelik: Türkiye, Azerbaycan'ın yanındadır

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırısını kınayarak, "Türkiye, Azerbaycan'ın yanındadır. Bu saldırılar, Ermenistan'ın uluslararası hukuku tanımadığını bir kere daha gösterdi" dedi.

Ermenistan'ın #Azerbaycan'a yönelik saldırısını şiddetle kınıyoruz.

Ermenistan bir kere daha hukuk tanımaz bir provokasyon gerçekleştirdi.

Ermenistan'a bağlı katliam şebekeleri bu saldırılarla insanlık suçu işliyor

Ermenistan'a karşı uluslararası toplum sesini yükseltmelidir. — Ömer Çelik (@omerrcelik) September 27, 2020



AK Parti Sözcüsü Çelik, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırısını kınadı. Ermenistan'ın bir kere daha hukuk tanımaz provokasyon gerçekleştirdiğini belirten AK Parti'li Çelik, şunları kaydetti:

"Ermenistan'a bağlı katliam şebekeleri bu saldırılarla insanlık suçu işliyor. Ermenistan'a karşı uluslararası toplum sesini yükseltmelidir. Türkiye Azerbaycan'ın yanındadır. Ermenistan ateşle oynuyor ve bölge barışını tehdit ediyor. Bu saldırılar Ermenistan'ın uluslararası hukuku tanımadığını bir kere daha gösterdi. Uluslararası toplum Ermenistan'ı mahkum etmelidir. Türkiye bu zamana kadar olduğu gibi bundan sonra da Azerbaycan'ın yanında olmaya devam edecektir. Saldırıda hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz."

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Saldırılar sonrası Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Türkiye'nin Azerbaycan'a desteği tamdır. Azerbaycan nasıl isterse, o şekilde yanında olacağız." denildi.