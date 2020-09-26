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    • Dünya
    • 26.09.2020 Gazete
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    Yalnız kalan Anastasiadis’i panik sardı! Yine ’yi hedef aldı...

    'deki tansiyonun düşmesini hazmedemeyen gazetesine verdiği röportajda ülkemizi hedef aldı. "'ye sadece laf değil eylemlerle karşılık vereceğiz" ifadesini kullandı.

    SoRumsuz!
    Türkiye, 'deki enerji oyunlarını hüsrana uğrattı. Yasal haklarından geri adım atmadı. Çaresiz kalan Yunanistan ve Fransa " ile diyaloğa hazırız" açıklaması yaptı.

    Güney Kıbrıs Rum Kesimi lideri Nikos Anastasiadis ise haddini aştı! Doğu Akdeniz'deki tansiyonun düşmesini hazmedemeyen Anastasiadis Fransız Le Figaro gazetesine verdiği röportajda ülkemizi hedef aldı. "Türkiye'ye sadece laf değil eylemlerle karşılık vereceğiz" ifadesini kullandı.



    MİÇOTAKİS ÇARK ETTİ
    Yunanistan Başbakanı Miçotakis, 75. Genel Kurulu'na video mesaj ile hitap etti. Türkiye ile Doğu Akdeniz'de yaşanan gerilime ilişkin, "diplomasiye şans verilmesi" çağrısında bulunan Miçotakis, "Buluşalım, konuşalım ve karşılıklı kabul edilebilir bir çözüm arayalım. Diplomasiye bir şans verelim. Sonuçta, hala anlaşamıyorsak, Lahey'deki Uluslararası Adalet Divanının bilgeliğine güvenmeliyiz" dedi.



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