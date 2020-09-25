Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 25.09.2020 11:17
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 25.09.2020 11:22
    ABONE OL

    heyetten skandal hareket! 'li örgüt üyelerine plaket verdiler

    'nin Ayn El Arab (Kobani) iline giden heyeti, terör örgütünün 17. kuruluş yıl dönümünü kutladı ve örgüt üyelerine plaket verdi. PYD'li teröristin geçtiğimiz günlerde Rus askeri aracından indiği görülmüştü. 'nin bölgeden çekilme ihtimalini hesap eden örgüt, bir taraftan Suriye rejimi diğer taraftan da ile faaliyetlerini arttırıyor.

    Rus askeri heyeti PYD'li teröristlere plaket verdi!

    'de Rus ordusuna bağlı bir heyet Ayn El Arab (Kobani) şehrine giderek 'li teröristlere plaket verdi.

    Yenişafak'ta yer alan habere göre PYD'nin kuruluşunun 17. yılı dönümü için yapılan ziyarette çekilen fotoğraflar, örgüte yakın hesaplar tarafından paylaşıldı.

    'nin Suriye'nin kuzeydoğusunda düzenlediği Barış Pınarı Harekatı ile 'devletçik' kurma planı suya düşen PYD, ile ilişkilerini geliştirme yoluna gitmişti.

    'nin bölgeden çekilme ihtimalini hesap eden örgüt, bir taraftan Suriye rejimi diğer taraftan da Rusya ile faaliyetlerini arttırıyor.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Dünya Rus askeri heyetten skandal hareket! PYD'li örgüt üyelerine plaket verdiler
    Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
    Tüm Dünya Haberleri