Suriye'de Rus ordusuna bağlı bir heyet Ayn El Arab (Kobani) şehrine giderek PYD'li teröristlere plaket verdi.

Yenişafak'ta yer alan habere göre PYD'nin kuruluşunun 17. yılı dönümü için yapılan ziyarette çekilen fotoğraflar, örgüte yakın hesaplar tarafından paylaşıldı.

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusunda düzenlediği Barış Pınarı Harekatı ile 'devletçik' kurma planı suya düşen PYD, Rusya ile ilişkilerini geliştirme yoluna gitmişti.

ABD'nin bölgeden çekilme ihtimalini hesap eden örgüt, bir taraftan Suriye rejimi diğer taraftan da Rusya ile faaliyetlerini arttırıyor.



