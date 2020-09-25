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    • Dünya
    • 25.09.2020 17:39
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    • 25.09.2020 17:39
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    ile arasında ilk kez bu denli bir üst görüşme gerçekleşti

    ı Suga Yoşihide, yeni görevi sonrası ilk kez görüştüğü Devlet Başkanı 'e ikili ilişkilerin istikrarının son derece önemli olduğunu söyledi.

    AA
    Japonya ile Çin'den üst düzey bir ilk

    Şi ile yaptığı ilk telefon görüşmesinin ardından basın mensuplarına konuşan Suga, - ilişkilerinde yakın iş birliği yapılması konusunda mutabık kaldıklarını belirtti.

    Suga, ikili ilişkilerdeki istikrarın önemini vurgulayarak, "Sadece ikili değil, hem bölgesel hem uluslar arası toplum açısından Japonya-Çin arasındaki istikrarın önemli olduğunu söyledim. Karşılıklı sorumluluklarımızı yerine getirmek istiyoruz." dedi.

    Şi'nin, "ikili ilişkilerin güçlendirilmesi gerektiğinin" altını çizdiğini aktaran Suga, "Japonya ve Çin arasındaki ikili, bölgesel ve uluslar arası konuların liderler düzeyinde, karşılıklı ve yakın ele alınmaya devam edileceği konusunda mutabık kalındı." ifadelerini kullandı.

    Kyodo ajansına göre, Şi'nin bahar aylarında Japonya'ya yapması beklenen ancak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle ileri bir tarihe ertelenen resmi ziyaret görüşmede ele alınmadı.

    Gün içinde düzenlediği olağan basın toplantısında Kabine Baş Sekreteri Kato Katsunobu, ülkesinin Çin ile ilişkilerini "en önemli ikili ilişkilerden biri" olarak nitelemişti.

    Suga, göreve gelmesi sonrası düzenlediği ilk basın toplantısında, hem komşu ülkelerle istikrarlı ilişkilerin sürdürüleceğini hem de "Özgür ve Açık İndo-Pasifik" politikasını takip edeceğini söylemişti.

    Önceki Başbakan Abe Şinzo'nun sağlık gerekçeleriyle ağustos sonu istifa etmesi sonrası, Suga 16 Eylül'de Temsilcileri Meclisinde başbakanlık görevine seçilmişti.

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