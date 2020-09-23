Polis operasyonuna tanık olan çevre sakinleri, polis ekiplerinin bölgeye gelmeden önce patlama sesi duyduklarını ifade etti. Bölgeye, sağlık ve itfaiye ekiplerinin de sevk edildiği belirtildi. Hastaneye kaldırılan polislerin sağlık durumlarının iyi olduğu açıklanırken; bir grup kişinin de operasyon kapsamında gözaltına alındığı aktarıldı. Polisten yapılan açıklamada, kaç kişinin gözaltına alındığı bilgisi paylaşılmadı.