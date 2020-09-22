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    • 23.09.2020 00:43
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    ziyaretleri için beklenen tarih geldi! 4 Ekim'de kademeli başlayacak

    , yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında alınan önlemler kapsamında yaklaşık 6 aydır durdurduğu ziyaretlerini kademeli olarak 4 Ekim Pazar gününden itibaren başlatacağını duyurdu. Umre ziyaretlerinde 4 aşamalı planın uygulanacağı belirtildi.

    Umre ziyaretleri için beklenen tarih geldi!

    Suudi Arabistan korona virüs önlemleri kapsamında yaklaşık 6 aydır durdurduğu umre ziyaretlerini kademeli olarak 4 Ekim Pazar gününden itibaren başlatacak.

    Suudi Arabistan, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında alınan önlemler kapsamında yaklaşık 6 aydır durdurduğu umre ziyaretlerini kademeli olarak 4 Ekim Pazar gününden itibaren başlatacağını duyurdu.

    Umre ziyaretlerinde 4 aşamalı planın uygulanacağı belirtildi.

    İlk aşamada Suudi Arabistan'da yaşayanlara (günde yaklaşık 6 bin kişiye) izin verileceği belirtildi
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    Haberler Dünya Umre ziyaretleri için beklenen tarih geldi! 4 Ekim'de kademeli başlayacak
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