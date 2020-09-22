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    • 23.09.2020 04:54
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    • 23.09.2020 04:54
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    Pence'in uçağı kuş sürüsüne çarpınca 'deki havalimanına zorunlu dönüş yaptı

    ABD Başkan Yardımcısı 'in uçağı bir kuş sürüsüne çarptıktan sonra önlem amaçlı, hareket ettiği eyaletine zorunlu geri dönüş yaptı. ABD'de " One ( 1)" isimli , ülkenin başkanının kullanımına tahsis edilirken, "Air (Hava Gücü 2)" isimli uçak da başkan yardımcısının kullanımına veriliyor.

    Korku dolu anlar! Pence'in uçağı acil iniş yaptı

    ABD Başkan Yardımcısı 'in uçağı bir kuş sürüsüne çarptıktan sonra önlem amaçlı, hareket ettiği eyaletine zorunlu geri dönüş yaptı.

    ABD basınına konuşan bir yetkilisi, Pence'in New Hampshire eyaletinde yaptığı miting sonrası kalkan Two isimli özel uçağının, kalkıştan kısa bir süre sonra kuş sürüsüne çarptığını belirtti.

    Uçağın önlem amaçlı New Hampshire'deki Manchester Havalimanına geri döndüğünü belirten yetkili, Pence ve ekibinin başkent Washington DC'ye bir kargo uçağı ile geri dönmesinin beklendiğini vurguladı.

    ABD'de "Air Force One ( 1)" isimli , ülkenin başkanının kullanımına tahsis edilirken, "Air (Hava Gücü 2)" isimli uçak da başkan yardımcısının kullanımına veriliyor.

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