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    • 22.09.2020 23:09
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    Devlet Başkanı Duterte: Kovid-19 aşısı küresel bir kamu malı olmalı

    Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının ortak ürün olarak görülerek tüm insanların kullanımına sunulması gerektiğini belirtti.

    AA
    Kovid-19 aşısı küresel bir kamu malı olmalı

    Ülke basınındaki habere göre, Duterte, bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle online olarak yapılan Birleşmiş Milletler () 75. Genel Kuruluna video konferans aracılığıyla hitap etti.

    Aşının tüm ülkelere ulaştırılması gerektiğini vurgulayan Duterte, "Kovid-19 aşısı küresel bir kamu malı olarak görülmelidir." ifadesini kullandı.

    Duterte, koronavirüs aşı çalışmalarının sürdüğüne değinerek, klinik çalışmalarının tamamlanmasının ardından ayrım gözetilmeksizin tüm insanlığın kullanımına sunulması gerektiğini kaydetti.

    'in küresel kaynakların bir araya getirilmesinde üzerine düşeni yapacağının altını çizen Duterte, daha hızlı koordine olabilen ve daha çabuk haraket edebilen bir ne (DSÖ) ihtiyaç olduğu değerlendirmesinde bulundu.

    38 AŞI ADAYI, KLİNİK DENEME AŞAMASINDA

    Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre, 21 Eylül itibarıyla dünya genelinde Kovid-19'a karşı 38 aşı adayı klinik deneme, 149 aşı adayı ise klinik öncesi değerlendirme aşamasında bulunuyor.

    'de ortaya çıkan Kovid-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılarak salgına dönüştü. Dünya genelinde vaka sayısı 31,5 milyonu aşarken, 969 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

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